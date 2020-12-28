Diamcor привлекла 3 млн канадских долларов для алмазного проекта в Южной Африке

Сегодня

Компания Diamcor Mining заявила, что привлекла около 3 млн канадских долларов из двух траншей конвертируемой ссуды для продолжения работы над программами, которые выполнялись до закрытия рудника Крон-Эндора (Krone-Endora) на проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке в связи с COVID-19.

Согласно компании, полученные средства также будут использованы для общих корпоративных целей.

Первый транш финансирования принес компании денежные поступления в размере 954 500 канадских долларов, в то время как второй и он же последний транш привлек дополнительно немногим более 2 млн канадских долларов.

Diamcor Mining сообщила, что большинство подписчиков были действующими долгосрочными акционерами, руководством и директорами компании.

«Мы рады завершить это финансирование, и теперь работы возобновляются после значительного периода закрытия на карантин, введенного в Южной Африке из-за ограничений, связанных с COVID-19, - сказал генеральный директор Diamcor Mining Дин Тейлор (Dean Taylor). - Это позволяет компании сосредоточиться на выполнении нашего плана по увеличению объемов переработки руды в 2021 году и извлечь выгоду из оптимизации работ, завершенной ранее в этом году».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





