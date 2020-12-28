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07 декабря 2020
Diamcor привлекла 3 млн канадских долларов для алмазного проекта в Южной Африке
Согласно компании, полученные средства также будут использованы для общих корпоративных целей.
Первый транш финансирования принес компании денежные поступления в размере 954 500 канадских долларов, в то время как второй и он же последний транш привлек дополнительно немногим более 2 млн канадских долларов.
Diamcor Mining сообщила, что большинство подписчиков были действующими долгосрочными акционерами, руководством и директорами компании.
«Мы рады завершить это финансирование, и теперь работы возобновляются после значительного периода закрытия на карантин, введенного в Южной Африке из-за ограничений, связанных с COVID-19, - сказал генеральный директор Diamcor Mining Дин Тейлор (Dean Taylor). - Это позволяет компании сосредоточиться на выполнении нашего плана по увеличению объемов переработки руды в 2021 году и извлечь выгоду из оптимизации работ, завершенной ранее в этом году».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished