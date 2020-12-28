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07 декабря 2020
Lucapa Diamond добыла алмаз весом 113 каратов на руднике Луло
Как отмечает компания, этот алмаз стал первым драгоценным камнем массой свыше 100 каратов, извлеченным на 46-м участке рудника Луло вниз по течению реки Кангидж (Canguige).
«Это особенно важно, поскольку показывает, что эти крупные и ценные алмазы продолжают встречаться вплоть до нынешнего направления нашей программы разведки кимберлитов, - говорится в сообщении компании Lucapa Diamond. - Эта находка основана на производственных показателях Луло второй половины 2020 года и является хорошим предзнаменованием на ближайшие месяцы, поскольку добыча сосредоточивается на участках южной террасы горных работ в сезон дождей».
На сегодняшний день алмазный рудник Луло произвел 17 алмазов весом свыше 100 каратов. Он является одним из производителей аллювиальных алмазов, средняя цена которых в долларах США – одна из самых высоких в мире.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished