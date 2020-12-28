Эксклюзив
Ильгиз Фазулзянов: «Карантин для мастера - это время нарабатывать будущие шедевры»
Ильгиз Фазулзянов – успешный и признанный в мире художник-ювелир. Получил академическое художественное образовании в Казани, c 90-х годов...
Сегодня
Botswana Diamonds заинтересована в разработке кимберлита KX36, если он будет иметь промышленное запасы
Компания Botswana Diamonds намеревается заниматься разработкой кимберлита KX36, который она недавно приобрела у Petra Diamonds, если он будет иметь промышленные...
28 декабря 2020
«Мы собираемся полностью открыть биржу в первом квартале 2022 года», - заверяет Валлаббхай Патель, председатель SDB
Валлаббхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), мечтал построить в Сурате крупнейшее в мире...
21 декабря 2020
Возможность продемонстрировать свою продукцию и занять свою нишу
Недавно на ювелирном рынке России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET. MARKET. Об этом новом эффективном...
14 декабря 2020
Пол Зимниски объясняет восстановление алмазного рынка праздничным спросом
Алмазный рынок начал год на высокой ноте перед тем, как пандемия COVID-19 нанесла ущерб в начале марта. Спрос на бриллианты восстанавливался...
07 декабря 2020
Вторая Виртуальная индийская международная ювелирная выставка открылась для предприятий розничной торговли
Фото: IIJS Virtual 2.0
Вторая Виртуальная индийская международная ювелирная выставка (India International Jewellery Show Virtual 2.0, IIJS Virtual 2.0) открылась для розничных торговцев, которым предоставлена возможность назначать встречи со 2 января 2021 года. Теперь розничные торговцы могут просматривать изображения продуктов, каталоги и видео, предоставленные более 250 участвующими в выставке экспонентами, и назначать с ними встречи.
Шайлеш Сангани (Shailesh Sangani), руководитель национальных выставок в Совете по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), в связи с этим сказал: «Перед открытием выставки 8 января у посетителей будет достаточно времени, чтобы просмотреть экспозиции продуктов и назначить встречи. Экспоненты уже сообщили о себе на своих страницах, что поможет посетителям принять информированное решение о том, с кем они хотели бы встретиться в течение пяти дней выставки».
Говоря далее о выставке, Сангани добавил: «IIJS Virtual 2.0 даст вам совершенно новое ощущение большей гибкости и пользовательского удобства. Начиная с экзотической функции пошагового знакомства с выставкой, IIJS Virtual добавила в свой арсенал ряд захватывающих элементов, чтобы дать вам ощущение, которое вы не испытывали никогда раньше! Превосходная поисковая система, чат на стенде, каталог продуктов с функцией увеличения изображения, цифровой органайзер, который отслеживает ваши встречи и заметки, интерактивные форумы знаний, ежедневные уведомления в WhatsApp о ваших встречах и многое другое. IIJS Virtual 2.0 - это полноценное шоу с добавленным на этот раз разделом оборудования».
На выставке IIJS Virtual соберется более 250 экспонентов и 10 000 покупателей. Ожидается, что на ней будет проведено более 15 000 встреч. На выставке будут открыты пять залов, посвященные традиционным украшениям, изготовленным только из золота; золотым украшения массового производства; ювелирным изделиям с бриллиантами и цветными драгоценными камнями; дизайнерским и свадебным украшениям; неоправленным цветным драгоценным камням и серебряным украшениям, а также оборудованию для производства ювелирных изделий.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished