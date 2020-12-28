Вторая Виртуальная индийская международная ювелирная выставка открылась для предприятий розничной торговли

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Фото: IIJS Virtual 2.0

Вторая Виртуальная индийская международная ювелирная выставка (India International Jewellery Show Virtual 2.0, IIJS Virtual 2.0) открылась для розничных торговцев, которым предоставлена возможность назначать встречи со 2 января 2021 года. Теперь розничные торговцы могут просматривать изображения продуктов, каталоги и видео, предоставленные более 250 участвующими в выставке экспонентами, и назначать с ними встречи.Шайлеш Сангани (Shailesh Sangani), руководитель национальных выставок в Совете по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), в связи с этим сказал: «Перед открытием выставки 8 января у посетителей будет достаточно времени, чтобы просмотреть экспозиции продуктов и назначить встречи. Экспоненты уже сообщили о себе на своих страницах, что поможет посетителям принять информированное решение о том, с кем они хотели бы встретиться в течение пяти дней выставки».Говоря далее о выставке, Сангани добавил: «IIJS Virtual 2.0 даст вам совершенно новое ощущение большей гибкости и пользовательского удобства. Начиная с экзотической функции пошагового знакомства с выставкой, IIJS Virtual добавила в свой арсенал ряд захватывающих элементов, чтобы дать вам ощущение, которое вы не испытывали никогда раньше! Превосходная поисковая система, чат на стенде, каталог продуктов с функцией увеличения изображения, цифровой органайзер, который отслеживает ваши встречи и заметки, интерактивные форумы знаний, ежедневные уведомления в WhatsApp о ваших встречах и многое другое. IIJS Virtual 2.0 - это полноценное шоу с добавленным на этот раз разделом оборудования».На выставке IIJS Virtual соберется более 250 экспонентов и 10 000 покупателей. Ожидается, что на ней будет проведено более 15 000 встреч. На выставке будут открыты пять залов, посвященные традиционным украшениям, изготовленным только из золота; золотым украшения массового производства; ювелирным изделиям с бриллиантами и цветными драгоценными камнями; дизайнерским и свадебным украшениям; неоправленным цветным драгоценным камням и серебряным украшениям, а также оборудованию для производства ювелирных изделий.