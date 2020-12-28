Диамантер из Сурата запустил процесс маркировки природных бриллиантов

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Чтобы повысить доверие потребителей к покупке подлинных природных бриллиантов и не дать ввести в заблуждение покупателей «выращенными в лаборатории подделками», диамантер из Сурата Гурав Сетхи (Gourav Sethi) ввел стандартную систему маркировки для бриллиантов и украшений с ними, говорится в сообщении суратского издания газеты Times of India.

Сетхи, экспортер и производитель ювелирных изделий, создал центр тестирования бриллиантов в районе Махидхапура в Сурате с последующим нанесением лазерной гравировки и маркировки бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами «знаком природного происхождения». Эта стандартная маркировка аналогична маркировке золота логотипом Бюро индийских стандартов (Bureau of Indian Standards, BIS).

Как сообщается, Сетхи заявил газете: «Ювелирные ассоциации со всей страны поддержали нашу инициативу по созданию «знака природного происхождения» для бриллиантов и украшенных бриллиантами ювелирных изделий».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





