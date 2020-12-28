АЛРОСА стала членом Шанхайской алмазной биржи

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ALROSA Hong Kong Limited, торговый офис АЛРОСА в Гонконге, стал полноправным членом Шанхайской алмазной биржи (SDE) и, таким образом, расширил возможности для торговой деятельности на территории материкового Китая, говорится в сообщении, распространенном компанией.Членство в алмазной бирже дает большое преимущество для прямой торговли алмазным сырьем и бриллиантами в континентальном Китае, а также укрепляет связи между АЛРОСА и SDE в рамках развития двустороннего отраслевого сотрудничества, отмечается в сообщении.«В 2020 году спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в Китае демонстрировал рост, поскольку из-за закрытия границ изменилась парадигма потребления – в уходящем году люди совершали покупки у себя в стране. Во многом благодаря этому факту ювелирные ритейлеры, особенно из материкового Китая, продолжают укреплять свои позиции на рынке, поэтому для АЛРОСА очень важно присутствовать здесь, повышать эффективность взаимодействия с отраслевым сообществом и расширять клиентскую базу», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.