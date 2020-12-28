Эксклюзив
Ильгиз Фазулзянов: «Карантин для мастера - это время нарабатывать будущие шедевры»
Ильгиз Фазулзянов – успешный и признанный в мире художник-ювелир. Получил академическое художественное образовании в Казани, c 90-х годов...
Сегодня
Botswana Diamonds заинтересована в разработке кимберлита KX36, если он будет иметь промышленное запасы
Компания Botswana Diamonds намеревается заниматься разработкой кимберлита KX36, который она недавно приобрела у Petra Diamonds, если он будет иметь промышленные...
28 декабря 2020
«Мы собираемся полностью открыть биржу в первом квартале 2022 года», - заверяет Валлаббхай Патель, председатель SDB
Валлаббхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), мечтал построить в Сурате крупнейшее в мире...
21 декабря 2020
Возможность продемонстрировать свою продукцию и занять свою нишу
Недавно на ювелирном рынке России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET. MARKET. Об этом новом эффективном...
14 декабря 2020
Пол Зимниски объясняет восстановление алмазного рынка праздничным спросом
Алмазный рынок начал год на высокой ноте перед тем, как пандемия COVID-19 нанесла ущерб в начале марта. Спрос на бриллианты восстанавливался...
07 декабря 2020
АЛРОСА стала членом Шанхайской алмазной биржи
Членство в алмазной бирже дает большое преимущество для прямой торговли алмазным сырьем и бриллиантами в континентальном Китае, а также укрепляет связи между АЛРОСА и SDE в рамках развития двустороннего отраслевого сотрудничества, отмечается в сообщении.
«В 2020 году спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в Китае демонстрировал рост, поскольку из-за закрытия границ изменилась парадигма потребления – в уходящем году люди совершали покупки у себя в стране. Во многом благодаря этому факту ювелирные ритейлеры, особенно из материкового Китая, продолжают укреплять свои позиции на рынке, поэтому для АЛРОСА очень важно присутствовать здесь, повышать эффективность взаимодействия с отраслевым сообществом и расширять клиентскую базу», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.