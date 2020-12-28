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30 ноября 2020
Гильдия ювелиров России просит правительство не спешить с клеймением ювелирных изделий
В письме, в частности указывается, что технология клеймения предусматривает нанесение лазерной маркировки непосредственно на поверхность ювелирных изделий. Участники рынка считают такое решение «чрезмерно сложным для внедрения и эксплуатации, излишне затратным и создающим дополнительную нагрузку для предпринимателей».
«Вызывают озабоченность сроки нахождения продукции для опробования, клеймения и маркировки в территориальных подразделениях ФПП и риски сбоя функционирования системы. Это неминуемо приведёт к многомиллионным убыткам участников рынка», - утверждает Гильдия ювелиров России.
Члены ювелирной отрасли предлагают более простое, дешевое и безболезненное решение для участников рынка. Они считают, что необходимо применить сочетание документального прослеживания оборота по уникальным идентификационным номерам и маркировки материальных носителей (ярлыков, бирок) в порядке, установленном для всех остальных категорий и товаров из драгоценных металлов и драгоценных камней.
В связи с этим ювелиры предлагают в 2021 году запустить в эксплуатацию Государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК) с присвоением уникальных идентификационных номеров каждому ювелирному изделию и нанесением двухмерных штриховых кодов на бирки (ярлыки) и другие материальные носители в сопровождении с цифровой фотографией изделия; отложить внедрение обязательной маркировки ювелирных изделий до января 2022 года; и в течение 2021 года реализовать пилотный проект по маркировке ювелирных изделий на 2-3 ювелирных предприятиях с проведением тестовых испытаний полного цикла и аудита всех бизнес-процессов системы ГИИС ДМДК.
Владимир Малахов, Rough&Polished