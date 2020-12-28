Эксклюзив
Botswana Diamonds заинтересована в разработке кимберлита KX36, если он будет иметь промышленное запасы
Компания Botswana Diamonds намеревается заниматься разработкой кимберлита KX36, который она недавно приобрела у Petra Diamonds, если он будет иметь промышленные...
28 декабря 2020
«Мы собираемся полностью открыть биржу в первом квартале 2022 года», - заверяет Валлаббхай Патель, председатель SDB
Валлаббхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), мечтал построить в Сурате крупнейшее в мире...
21 декабря 2020
Возможность продемонстрировать свою продукцию и занять свою нишу
Недавно на ювелирном рынке России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET. MARKET. Об этом новом эффективном...
14 декабря 2020
Пол Зимниски объясняет восстановление алмазного рынка праздничным спросом
Алмазный рынок начал год на высокой ноте перед тем, как пандемия COVID-19 нанесла ущерб в начале марта. Спрос на бриллианты восстанавливался...
07 декабря 2020
Поставки алмазного сырья в Индию через систему онлайн-тендеров помогают в ситуации, осложненной COVID-19
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
30 ноября 2020
Выставка JUNWEX Petersburg пройдет в феврале в Петербурге
Традиционно на выставке в северной столице представлены лучшие компании не только России, но и зарубежья.
Гостями JUNWEX Petersburg в 2020 году стали более 31 тыс. человек, а количество зарегистрированных бизнес-контактов превысило 10 тыс.
JUNWEX Petersburg стала идеальной платформой для презентации самых невероятных коллекций. Все они будут представлены в особом разделе выставки - JUNWEX Premium.
Ключевыми участниками экспозиции станут компании Chamovskikh JH, Sarkissian, Maxim Demidov и другие престижные бренды.
Алекс Шишло для Rough&Polished