Выставка JUNWEX Petersburg пройдет в феврале в Петербурге

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29-я международная ювелирная выставка JUNWEX Petersburg пройдет 3-7 февраля в Санкт-Петербурге.

Традиционно на выставке в северной столице представлены лучшие компании не только России, но и зарубежья.

Гостями JUNWEX Petersburg в 2020 году стали более 31 тыс. человек, а количество зарегистрированных бизнес-контактов превысило 10 тыс.

JUNWEX Petersburg стала идеальной платформой для презентации самых невероятных коллекций. Все они будут представлены в особом разделе выставки - JUNWEX Premium.

Ключевыми участниками экспозиции станут компании Chamovskikh JH, Sarkissian, Maxim Demidov и другие престижные бренды.



Алекс Шишло для Rough&Polished



