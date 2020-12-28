Отделение GIA в Индии провело ознакомительный вебинар по искусственным бриллиантам

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Индийское отделение Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) организовало информационный вебинар «Знакомство с бриллиантами, выращенными в лабораторных условиях» для участников торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями по всей Индии. Более 130 участников посетили этот вебинар, чтобы узнать важную информацию о выращенных в лаборатории бриллиантах и отчетах о них, подготовленных GIA.

Инструктор GIA India Каран Кундра (Karan Kundra) поделился своим мнением о различных типах бриллиантов, их характеристиках и различиях между природными и выращенными в лаборатории камнями. Он также рассказал о важности раскрытия информации о таких камнях, а также о важности их оценки и идентификации третьей стороной.

«GIA изучает выращенные в лаборатории бриллианты с тех пор, как в 1960-е годы компания General Electric создала первые искусственные алмазы ювелирного качества. С тех пор мы сделали ряд шагов вперед в исследованиях, связанных с идентификацией выращенных в лаборатории бриллиантов и их обработкой с целью улучшения характеристик», - говорит Апурва Дешингкар (Apoorva Deshingkar), старший директор по продажам GIA India.

Рам Натараджан (Ram Natarajan), управляющий директор GIA India, отмечает следующее: «Бриллианты всегда очаровывали человечество. У современного потребителя есть выбор - будь то природные камни с историей в миллиарды лет или выращенные в лаборатории бриллианты, созданные на фабриках с использованием передовых технологий. С помощью таких информационных вебинаров мы по-прежнему стремимся обучать торговцев тому, как точно рассказывать историю природных и выращенных в лаборатории бриллиантов и помогать укреплять доверие потребителей к драгоценным камням и ювелирным украшениям».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





