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30 ноября 2020
У рабочего на руднике Экати в Канаде обнаружен COVID-19
Фото: Герд Альтман (Pixabay)
Компания Dominion Diamond Mines, владеющая контрольным пакетом акций алмазного рудника Экати (Ekati) в Северо-Западных территориях Канады, сообщила, что у одного из работников, направлявшихся на шахту 23 декабря 2020 года, обнаружен COVID-19.
Коронавирус у рабочего протекает бессимптомно, его изолировали в карантинном крыле, оборудованном на руднике.
Как говорится в заявлении Dominion для СМИ, после того, как был выявлен коронавирус, руководство предприятия ввело в действие план быстрого реагирования.
«Были идентифицированы 29 человек, которых также поместили на карантин в качестве меры предосторожности», - сообщается в релизе. Ожидается, что Экати возобновит работу к 29 января 2021 года. В середине марта шахта из-за пандемии новой коронавирусной инфекции была переведена в режим технического обслуживания.
Алекс Шишло для Rough&Polished