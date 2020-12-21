Члены Индийской алмазной биржи дали «принципиальное согласие» на торговлю искусственным алмазами

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Фото: Bharat Diamond Bourse

Отдельная заявка или регистрация для участников, желающих торговать синтетикой.

Компании, работающие с обоими продуктами, должны обеспечить создание двух отдельных организаций.

Необходимо будет определить и разграничить офисные помещения, которые будут использоваться исключительно в целях торговли выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами.

Необходимо будет убедиться, что в их офисных помещениях осуществляется четкий и надежный процесс разделения и технология разделения продукции.

Внедрение отдельной и отличающейся системы управления запасами продукции.

Члены Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse, BDB) на состоявшемся вчера годовом общем собрании в принципе одобрили торговлю искусственными алмазами и бриллиантами внутри биржи. Однако участники пока не могут начать торговать этими камнями. Управляющий комитет биржи должен теперь составить перечень правил, которым должны следовать ее члены, желающие торговать синтетикой.Мехул Шах (Mehul Shah), вице-президент BDB, говорит: «Члены BDB должны будут придерживаться перечня правил, сформулированных руководством биржи, прежде чем им будет разрешено торговать синтетическими алмазами и бриллиантами. Намерение состоит в том, чтобы разделить два алмазопровода – для природных и искусственных камней. Управляющий комитет BDB теперь сформулирует правила и рекомендации по ним и определит дату, с которой участники смогут начать заниматься синтетикой».Вот некоторые из норм, которые могут быть применены:Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, комментирует: «Решение разрешить торговлю выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами в рамках BDB обеспечит долгосрочную устойчивость индийской алмазной промышленности. Индустрия всегда верила в инклюзивность - каждому продукту можно найти место для существования, если информация о нем раскрывается. Я не вижу причин, по которым природные и искусственные алмазы и бриллианты не могут сосуществовать, поскольку оба продукта важны для поддержания огня в семейном очаге».