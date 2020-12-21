Эксклюзив
Botswana Diamonds заинтересована в разработке кимберлита KX36, если он будет иметь промышленное запасы
Компания Botswana Diamonds намеревается заниматься разработкой кимберлита KX36, который она недавно приобрела у Petra Diamonds, если он будет иметь промышленные...
Вчера
«Мы собираемся полностью открыть биржу в первом квартале 2022 года», - заверяет Валлаббхай Патель, председатель SDB
Валлаббхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), мечтал построить в Сурате крупнейшее в мире...
21 декабря 2020
Возможность продемонстрировать свою продукцию и занять свою нишу
Недавно на ювелирном рынке России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET. MARKET. Об этом новом эффективном...
14 декабря 2020
Пол Зимниски объясняет восстановление алмазного рынка праздничным спросом
Алмазный рынок начал год на высокой ноте перед тем, как пандемия COVID-19 нанесла ущерб в начале марта. Спрос на бриллианты восстанавливался...
07 декабря 2020
Поставки алмазного сырья в Индию через систему онлайн-тендеров помогают в ситуации, осложненной COVID-19
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
30 ноября 2020
Израильский миллиардер Бени Штейнмец приговорен к пяти годам тюремного заключения в Румынии
Фото: Arek Socha (Pixabay)
Бизнесмен Бени Штейнмец (Beny Steinmetz) и консультант по коммуникациям Тал Зильберштейн (Tal Silberstein) были приговорены Верховным судом Румынии к пяти годам тюремного заключения. Ранее оба были оправданы по всем обвинениям в суде низшей инстанции.
Бени Штейнмец, партнер и советник фирмы, владевшей акциями компании, которая выкупила права на реституцию земель у принца румынского королевского дома. Израильский миллиардер обвиняется в причастности к якобы коррупционным действиям по возвращению земельной собственности, преступлениям по отмыванию денег и сговору с целью совершения преступления.
Штейнмец, в круг интересов которого входят добыча алмазов и недвижимость, намерен обратиться в вышестоящие европейские инстанции и аннулировать это судебное решение.
Алмазный магнат является владельцем BSGR, горнодобывающей компании с присутствием в Гвинее и Сьерра-Леоне. Сообщается, что BSGR находится под следствием в нескольких странах, в том числе в США, за нарушение Закона США о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act). Компания, однако, отрицает эти обвинения.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished