Израильский миллиардер Бени Штейнмец приговорен к пяти годам тюремного заключения в Румынии

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Фото: Arek Socha (Pixabay)

Бизнесмен Бени Штейнмец (Beny Steinmetz) и консультант по коммуникациям Тал Зильберштейн (Tal Silberstein) были приговорены Верховным судом Румынии к пяти годам тюремного заключения. Ранее оба были оправданы по всем обвинениям в суде низшей инстанции.Бени Штейнмец, партнер и советник фирмы, владевшей акциями компании, которая выкупила права на реституцию земель у принца румынского королевского дома. Израильский миллиардер обвиняется в причастности к якобы коррупционным действиям по возвращению земельной собственности, преступлениям по отмыванию денег и сговору с целью совершения преступления.Штейнмец, в круг интересов которого входят добыча алмазов и недвижимость, намерен обратиться в вышестоящие европейские инстанции и аннулировать это судебное решение.Алмазный магнат является владельцем BSGR, горнодобывающей компании с присутствием в Гвинее и Сьерра-Леоне. Сообщается, что BSGR находится под следствием в нескольких странах, в том числе в США, за нарушение Закона США о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act). Компания, однако, отрицает эти обвинения.