Минфин: «Рынок восстановится в следующем году на 5%-10%»

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Фото: AGD DIAMONDS

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в интервью информационному агентству ПРАЙМ, говоря о положении дел на алмазном рынке, отметил его улучшение, и сказал, что в следующем году цены на рынке восстановятся на 5%-10%.Отметив резкий скачок спроса в конце года на ювелирные изделия с бриллиантами на мировом рынке, он сказал: «Это факт, что он оживает. Мы видим, что рынок стал чувствовать себя намного лучше. Резкий скачок спроса в конце года, конечно, не покрывает провальных второго и третьего кварталов, но это дает возможность отрасли немного передохнуть и избежать новых больших банкротств».Заместитель министра пояснил далее, что он имеет в виду алмазных брокеров, оказавшихся между производителями, у которых снизилась маржа из-за низких цен на сырье, и ювелирами, которые тоже потеряли маржу, с чем была связана череда банкротств брокеров в 2019 году. «Но сейчас рынок очистился, мы видим консолидацию. В целом мы видим, что алмазный рынок выжил», - отметил Алексей Моисеев.Вместе с тем он считает, что за ситуацией на рынке нужно продолжать наблюдать, чтобы выяснить, является ли этот рост отражением отложенного спроса, проявившегося перед праздничным сезоном, или же это уже устойчивый спрос, возврат в тренд.«Очень много будет зависеть от рождественского сезона в Европе и США, а потом китайского нового года и так далее. Очень интересным будет первый квартал следующего года. Если он будет стабильным и не появятся какие-то плохие новости, то мы рассчитываем, что с точки зрения цен, рынок восстановится в следующем году на 5%-10%», - сказал заместитель министра финансов.