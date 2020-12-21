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30 ноября 2020
АЛРОСА может вступить в партнерство с производителями искусственных алмазов
Фото: АЛРОСА
Как сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в интервью РИА Новости и Прайм, компания АЛРОСА изучает возможность заключения партнерских соглашений с центрами компетенции в области производства искусственных алмазов, которые будут использоваться в высокотехнологичных сферах.
В июле в интервью агентству Интерфакс вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, говоря о возможности диверсификации деятельности алмазодобывающей компании, отметил, что будущее украшений с бриллиантами находится в зоне большого риска в связи с выпуском искусственных алмазов. «Мне кажется, что АЛРОСА надо задуматься о будущем более детально», - сказал он.
Позднее, в начале декабря этого года Юрий Трутнев сказал, что он пока не планирует настаивать на диверсификации деятельности компании.
В своем интервью Алексей Моисеев, говоря о диверсификации, отметил, что горная добыча алмазов в компании АЛРОСА очень сильно отличается от горной добычи других полезных ископаемых. «Это совершенно другой рынок, совершенно другая технология и там нет никакой синергии», - сказал он, отметив, однако, работу компании «Алмазы Анабара», входящую в Группу АЛРОСА, которая осуществляет попутную добычу золота на месторождениях основной производственной деятельности.
Упомянув о том, что наблюдательный совет АЛРОСА следит за развитием рынка синтетических камней, Алексей Моисеев сказал: «Компания изучает возможность заключения партнерских соглашений с центрами компетенции в области производства искусственных алмазов, которые будут использоваться в высокотехнологичных сферах».
«В целом мы занимаем такую позицию: если будет что-то подходящее, то мы это изучим, - продолжил он. - Осознанно, целенаправленно идти на диверсификацию — слишком дорого, это может подорвать финансовые позиции компании, поскольку приведет к наращиванию значительных объемов долга с незначительным результатом».
Владимир Малахов, Rough&Polished