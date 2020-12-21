Эксклюзив
Botswana Diamonds заинтересована в разработке кимберлита KX36, если он будет иметь промышленное запасы
Компания Botswana Diamonds намеревается заниматься разработкой кимберлита KX36, который она недавно приобрела у Petra Diamonds, если он будет иметь промышленные...
Сегодня
«Мы собираемся полностью открыть биржу в первом квартале 2022 года», - заверяет Валлаббхай Патель, председатель SDB
Валлаббхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), мечтал построить в Сурате крупнейшее в мире...
21 декабря 2020
Возможность продемонстрировать свою продукцию и занять свою нишу
Недавно на ювелирном рынке России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET. MARKET. Об этом новом эффективном...
14 декабря 2020
Пол Зимниски объясняет восстановление алмазного рынка праздничным спросом
Алмазный рынок начал год на высокой ноте перед тем, как пандемия COVID-19 нанесла ущерб в начале марта. Спрос на бриллианты восстанавливался...
07 декабря 2020
Поставки алмазного сырья в Индию через систему онлайн-тендеров помогают в ситуации, осложненной COVID-19
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
30 ноября 2020
Минфин России: в 2021 году резко вырастет спрос на маркированные ювелирные изделия
Фото: «Русские самоцветы»
Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев выразил уверенность в том, что маркировка ювелирных изделий, которая начнется со следующего года, приведет к взрывному росту их продаж.
«Мы считаем, что результат у нас будет такой же, как после внедрения маркировки шуб. Помните, после введения обязательной маркировки легальный рынок вырос в несколько раз? Может, в нашем случае, будет еще и лучше», — сказал Алексей Моисеев, согласно РИА «Новости».
Недавно в беседе с корреспондентом ТАСС он отметил, что в настоящее время в России в зоне контроля находятся драгоценные металлы, камни и изделия из них общей стоимостью порядка 3 трлн рублей. «При этом доля «теневого оборота» на ювелирном рынке [России в 2020 году] составляет примерно 50%. Это, в первую очередь, накладывает риски на покупателей и нарушает их права. Когда человек покупает ювелирное изделие, он рассчитывает, что товар будет соответствующего качества. Это же касается и изделий из бриллиантов. Мы выступаем за четкое разграничение синтетики и натуральных камней», - сказал Алексей Моисеев.
Выступая в рамках Московской ювелирной выставки-конгресса J-1 22 сентября, он заявил, что ювелирные изделия – это то, чем по праву может гордиться Россия, и что маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирно отрасли.
На этой же выставке Минфин России и Федеральная пробирная палата сообщили профессиональному сообществу, что с 1 декабря 2020 года система маркировки ювелирных изделий в России заработает в тестовом режиме, затем с 1 января 2021 года она станет обязательной, а с 1 июля в стране будет разрешён оборот только маркированных ювелирных изделий.
Владимир Малахов, Rough&Polished