Минфин России: в 2021 году резко вырастет спрос на маркированные ювелирные изделия

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Фото: «Русские самоцветы»

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев выразил уверенность в том, что маркировка ювелирных изделий, которая начнется со следующего года, приведет к взрывному росту их продаж.«Мы считаем, что результат у нас будет такой же, как после внедрения маркировки шуб. Помните, после введения обязательной маркировки легальный рынок вырос в несколько раз? Может, в нашем случае, будет еще и лучше», — сказал Алексей Моисеев, согласно РИА «Новости».Недавно в беседе с корреспондентом ТАСС он отметил, что в настоящее время в России в зоне контроля находятся драгоценные металлы, камни и изделия из них общей стоимостью порядка 3 трлн рублей. «При этом доля «теневого оборота» на ювелирном рынке [России в 2020 году] составляет примерно 50%. Это, в первую очередь, накладывает риски на покупателей и нарушает их права. Когда человек покупает ювелирное изделие, он рассчитывает, что товар будет соответствующего качества. Это же касается и изделий из бриллиантов. Мы выступаем за четкое разграничение синтетики и натуральных камней», - сказал Алексей Моисеев.Выступая в рамках Московской ювелирной выставки-конгресса J-1 22 сентября, он заявил, что ювелирные изделия – это то, чем по праву может гордиться Россия, и что маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирно отрасли.На этой же выставке Минфин России и Федеральная пробирная палата сообщили профессиональному сообществу, что с 1 декабря 2020 года система маркировки ювелирных изделий в России заработает в тестовом режиме, затем с 1 января 2021 года она станет обязательной, а с 1 июля в стране будет разрешён оборот только маркированных ювелирных изделий.