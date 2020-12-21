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30 ноября 2020
Lucapa Diamond нацелилась на алмазный рудник Мерлин в Австралии
Алмазный рудник Мерлин Фото: Google Earth
В недавнем заявлении для прессы Lucapa Diamond сообщила, что участвует в распродаже, проводимой ликвидаторами компании Merlin Diamonds Limited (MDL), с целью приобретения определенных активов MDL, включая кимберлитовый алмазный рудник Мерлин (Merlin), расположенный в Северной территории Австралии.
По словам Lucapa Diamond, поскольку это соответствует ее цели роста в качестве производителя алмазов, она продолжит выявлять и анализировать перспективные проекты по добыче алмазов, которые в краткосрочной перспективе открывают возможности для производства алмазов и увеличения стоимости компании для ее акционеров.
«Совет директоров Lucapa Diamond считает, что Мерлин станет дополнением к существующим действующим нишевым рудникам и геологоразведочным проектам компании в Анголе, Австралии, Ботсване и Лесото и представляет собой возможность развития, которая принесет значительную выгоду при использовании доказанного умения работать опытных команд разработчиков и производственников Lucapa Diamond», - говорится в заявлении.
Мерлин - это возможность разработки нескольких карьеров с потенциалом подземной добычи. Здесь был добыт самый крупный алмаз в Австралии весом 104 карата. Lucapa Diamond считает, что эти земли располагают большим потенциалом для исследований со значительным количеством объектов, не обследованных геологоразведкой.
«После завершения комплексной проверки в процессе конкурсных торгов Lucapa Diamond переходит к заключительному этапу переговоров, на которых будет завершено оформление структуры сделки и составление юридической документации. До тех пор, пока юридическая документация не будет согласована и оформлена, нет никаких гарантий, что приобретение Мерлин будет завершено», - отмечается в заявлении компании.
Владимир Малахов, Rough&Polished