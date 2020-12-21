Алмазу АО «АГД ДАЙМОНДС» присвоено имя Федота Шубина

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Фото: АГД ДАЙМОНДС

24 декабря на горно-обогатительном комбинате (ГОКе) им. В. Гриба АО «АГД ДАЙМОНДС» добыт алмаз ювелирного качества массой 186,54 карата. Ему присвоено имя Федота Шубина, выдающегося русского скульптора XVIII века, родившегося в Архангельской области.Инновационные, высокоэкологичные технологии при обогащении кимберлитов позволяют АО «АГД ДАЙМОНДС» регулярно добывать крупные алмазы высокого качества.Напомним, что ранее в 2020 году на ГОКе им. В. Гриба были добыты 6 уникальных алмазов, чья масса превышает 50 карат. Всем кристаллам присвоены имена людей, внесших большой вклад в дело развития геологоразведки и алмазодобычи на Русском Севере.Месторождение алмазов им. В. Гриба является одним из крупнейших на планете, занимая 4-е место по запасам в России и 7-е в мире.