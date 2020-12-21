В ходе отбора проб на проекте Брукинг в Австралии Lucapa Diamond извлекла семь алмазов

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Проекта Брукинг расположен в непосредственной близости от алмазного проекта Эллендейл (Ellendale)



и лампроитового кластера Биг Спринг (Big Spring) Фото: Lucapa Diamond

Компания Lucapa Diamond и ее партнер компания Leopold Diamond сообщили в заявлении для прессы, что в ходе их последней работы по отбору проб на проекте Брукинг (Brooking) по разведке алмазов (который принадлежит Lucapa Diamond на 80%) в богатой лампроитами западной части округа Кимберли в штате Западная Австралия были извлечены в общей сложности семь алмазов, из которых два были макроскопическими - диаметром более 0,5 мм.Было также обнаружено 72 хромшпинелида (или хромита), визуально идентифицированных как тип, связанный с лампроитами. Они были извлечены из проб, взятых на суглинках и в ручьях, сообщили компании, добавив, что результаты этого отбора указывают на присутствие трех новых лампроитов, где находятся два объекта, показывающие геохимию почвы, аналогичную ранее обнаруженным лампроитам на проекте Брукинг.Кимберлит и лампроит - две из самых глубоко залегающих вулканических пород, встречающихся на поверхности земли.Подобно кимберлиту, лампроитовая магма возникает в верхней мантии на глубинах от 150 до 200 км и может захватывать алмазы и другие связанные с ними минералы и элементы из верхней мантии во время своего быстрого подъема к поверхности земли.Управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall), комментируя проделанную работу, сказал: «Эти положительные результаты в ходе последних работ, полученные наряду с предыдущими выдающимися находками микро- и макроалмазов на проекте Брукинг, подчеркивают существующий потенциал для открытия дополнительных алмазоносных лампроитов и укрепляют нашу заявленную цель позиционировать нашу компанию как нацеленную на непрерывный рост в рамках мировой алмазной отрасли».