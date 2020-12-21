SODIAM открывает учебные курсы по огранке алмазов

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Сауримо, Ангола Фото: YouTube, Autolic

SODIAM, ангольская национальная компания по торговле алмазами, откроет профессиональные курсы по огранке во Временном центре оценки и огранки алмазов в Сауримо в ангольской провинции Лунда-Сул.Курсы рассчитаны на три месяца и предназначены для обучения 35 огранщиков алмазов (15 из которых пройдут подготовку в Индии), отобранных на открытом конкурсе из 50 кандидатов.Власти Анголы стремятся восполнить нехватку рабочих, обученных оценке, огранке и полировке алмазов, чтобы помочь предприятиям по производству бриллиантов, которые будут созданы в Центре развития алмазного дела в Сауримо, нанять ангольский персонал, обладающий навыками огранки и полировки алмазов.Они также намерены предоставить рабочие места молодым людям, родившимся в окрестностях алмазных рудников.Основная идея состоит в том, чтобы предоставить обучающимся на курсах работу на крупнейшей на сегодняшний день фабрике по огранке алмазов, которая будет построена в Анголе в провинции Лунда-Сул в первом квартале 2021 года в рамках государственно-частного сотрудничества между SODIAM и KGK, транснациональной индийской компанией, производящей бриллианты.Планируется, что Временный центр оценки и огранки алмазов в Сауримо, созданный SODIAM, позже будет заменен постоянным учебным центром, строящимся в Центре развития алмазного дела в Сауримо.Временный и постоянный учебные центры будут использоваться для обучения ангольского персонала, особенно из числа местного населения, для дальнейшей работы на предприятиях по производству бриллиантов, расположенных в Центре развития алмазного дела.Изначально учебный цикл планировалось начать в апреле этого года, но ограничения, созданные пандемией COVID-19, не позволили это сделать.