FTI Consulting: в эти праздники расходы американских потребителей могут снизиться

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Фото: FTI Consulting

В преддверии Нового года FTI Consulting, одна из крупнейших в мире консалтинговых фирм, проведя исследование рынка США, пришла к выводу, что в этот праздничный сезон расходы американских потребителей могут снизиться на 4% по сравнению с прошлым годом.В ходе проведенного фирмой опроса 33 процента респондентов заявили, что намерены значительно сократить свои расходы в этом году, 32 процента сказали, что потратят столько же и только 15 процентов выразили готовность раскошелиться.При этом 80 процентов опрошенных сообщили, что намерены чаще прибегать к онлайн-покупкам по сравнению с прошлым годом, отмечая более низкие цены и бесплатную доставку, что, согласно исследованию FTI Consulting, может указывать на будущий рост онлайн-продаж.В исследовании также отмечается снижение значимости таких масштабных торговых мероприятий, как Черная пятница и Киберпонедельник, для потребителей, поскольку те стремятся к более значительным скидкам.Вместе с тем следует отметить, что прогнозы относительно общего объема праздничных продаж в США, с которыми выступают компании и организации, изучающие американский рынок, различаются. Так, Международный совет торговых центров (International Council of Shopping Centers, ICSC) прогнозировал рост продаж в праздничные дни на 1,9%, а Национальная федерация ритейлеров США (National Retail Federation, NRF) предсказала, что рост продаж в праздничные дни может составить от 3,6% до 5,2%.