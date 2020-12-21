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23 ноября 2020
Конкуренция и пандемия заставили компанию Swarovski задуматься о будущем
Фото: Swarovski
По оценке этой семейной компании, базирующейся в австрийском Ваттенсе, общий объем продаж ее продукции может упасть на 30 процентов, снизившись до 1,9 млрд евро в 2020 году c 2,7 млрд евро в 2019 году.
Конкуренция со стороны китайских производителей такой же продукции вкупе с пандемией коронавируса поставили компанию в трудное положение, отмечает агентство AFP, ссылаясь на генерального директора Swarovski Роберта Бухбауэра (Robert Buchbauer), который считает, что бизнес нуждается в радикальных переменах и что компания должна производить меньше, сделав упор на крупные и яркие изделия, которые можно продавать по высоким ценам.
По его мнению, у прежней продукции компании, такой как маникюрные наборы и чехлы для мобильных телефонов, украшенные кристаллами Swarovski, нет будущего, в связи с чем придется закрыть примерно 750 из 3000 магазинов по всему миру и уволить около 6000 работников.
Однако не все в руководстве компании с этим согласны, указывая на то, что клиенты не станут покупать изделия по более высоким ценам и уже сейчас перебегают к конкурентам, предлагающим более дешевую продукцию. В числе оппонентов находятся Пол Сваровски (Paul Swarovski), акционер компании и бывший член правления, Надя Сваровски (Nadja Swarovski), член правления, и другие члены семьи.
То, каким путем пойдет дальше компания, которой в этом году исполняется 125 лет, может сказаться и на потоке туристов в Ваттенс, которые едут туда, чтобы посетить компанию Swarovski. Каждый год Ваттенс посещают 650 000 человек, оказывая существенную поддержку экономике города.
Владимир Малахов, Rough&Polished