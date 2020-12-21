В декабре в России резко вырос спрос на золото и бриллианты

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Фото: Sunlight

Последний месяц уходящего года подстегнул интерес российских покупателей к дорогим ювелирным украшениям из золота и бриллиантов. Спрос на них вырос в пять раз, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное ювелирным гипермаркетом Sunlight.«Спрос на ювелирные изделия премиум-сегмента в ювелирном гипермаркете Sunlight вырос в пять раз по сравнению с декабрем 2019 года, что в первую очередь вызвано ростом спроса на изделия из золота и с бриллиантами, а также расширением ассортиментной матрицы ювелирного ретейлера в данном сегменте», - утверждается в исследовании.В этом месяце среди покупателей Sunlight лидируют женщины, интересующиеся в основном кольцами с бриллиантами, причем участились покупки стоимостью свыше 100 тысяч рублей. Вместе с тем отмечается и приток мужчин в ювелирные магазины бренда, которые главным образом покупают ювелирные изделия с бриллиантами в подарок, однако не забывают и себя – спрос с их стороны на цепи из драгоценных металлов вырос на 20% по сравнению с декабрем прошлого года.Пятикратный рост числа курьерских доставок ювелирных изделий от Sunlight указывает, по мнению исследователей, на предстоящее увеличение онлайн-рынка в следующем году, что одновременно приведет к росту объема курьерских услуг и изменению потребительских привычек.В целом авторы исследования отмечают повышенный спрос перед Новым годом на изделия с бриллиантами от отечественных производителей и увеличение средней стоимости онлайн-покупок на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года.