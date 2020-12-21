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Валлаббхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), мечтал построить в Сурате крупнейшее в мире...
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Возможность продемонстрировать свою продукцию и занять свою нишу
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23 ноября 2020
АЛРОСА пока не планирует диверсифицировать свою деятельность
«АЛРОСА - акционерное общество, там есть акционеры, есть исполнительное руководство, они пока считают, что им этого (диверсифицировать добычу - прим. ТАСС) делать не надо. Я пока настаивать не планирую», - сказал он.
Ранее Трутнев по итогам совещания о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия) поручил Минфину совместно с Минприроды, властями Якутии и руководством «Алросы» подготовить и представить в кабмин предложения, которые позволят диверсифицировать деятельность компании. Как пояснял представитель Трутнева, речь шла о возможности разработки месторождений драгоценных металлов и других полезных ископаемых, например золота или лития, чтобы диверсифицировать риски, связанные с конъюнктурой на рынке алмазов.
В компании сообщали ТАСС, что проанализируют целесообразность добычи других полезных ископаемых.
АЛРОСА входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у АЛРОСА 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.