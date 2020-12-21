BlueRock Diamonds добыла два больших алмаза ювелирного качества

Сегодня

Фото: BlueRock Diamonds

Компания BlueRock Diamonds PLC добыла два камня исключительного ювелирного качества весом 14,8 и 8,7 карата. Комментируя это, наделенный исполнительными полномочиями председатель совета директоров BlueRock Майк Хьюстон (Mike Houston) сказал: «Я очень рад объявить о добыче двух драгоценных алмазов ювелирного качества на алмазном руднике Кареевлей и продаже камня весом 12,8 карата, об извлечении которого было объявлено 4 декабря, за 76 000 долларов США».«Уменьшение числа крупных камней в 2020 году и продолжающееся воздействие пандемии COVID-19 снизили нашу среднюю цену продажи в 2020 году до примерно 290 долларов США за карат, что находится в районе нижней границы нашего прогноза на 2020 год. Это снижение примерно на 12%, если сравнивать с нашим прогнозом средней цены за карат в 2019 году, равной около 330 долларам США, без учета дорогих камней», - отметил он.«Мы надеемся, что добыча трех дорогих камней в течение месяца знаменует начало возврата к добыче дорогих алмазов. Обнадеживает то, что наш ассортимент алмазов последнего времени на Кареевлей указывает на увеличение количества камней весом от 3 каратов и выше, что является еще одним важным фактором ценообразования. Соответственно, мы ожидаем восстановления цен в 2021 году, чтобы отразить это изменение», - заверил Майк Хьюстон.Кроме того, по завершении программы бурения на Кареевлей была увеличена предварительная оценка ресурсов. Окончательный обновленный отчет о ресурсах будет опубликован в январе 2021 года. Завершенная программа бурения установила продолжение кимберлита на глубине на участке KV1 главного карьера на 140 м ниже поверхности, а также увеличение площади поверхности участка KV1 примерно на 25%. Предварительная оценка ресурсов по сравнению с отчетом о ресурсах за ноябрь 2018 года показывает их увеличение в тоннах на 43%, увеличение в каратах на 52% и увеличение содержания алмазов на 6%. Ожидается, что подробная экспертная оценка будет опубликована в январе 2021 года.Майк Хьюстон сказал по этому поводу: «Результаты недавнего бурения - очень важное событие для BlueRock. Предварительная оценка ресурсов устанавливает минимальный срок службы рудника в 10 лет при нашем плановом годовом объеме переработки материала в 1 000 000 тонн».«Компания планирует провести дальнейшие работы в 2021 году, чтобы доказать продолжение кимберлита на глубине участка KV2 основного карьера и установить истинный размер участка KV3, что, как ожидается, увеличит ресурс и срок службы рудника», - добавил он.