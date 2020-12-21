Проект расширения рудника Кареевлей компании BlueRock Diamonds близится к завершению

Сегодня

BlueRock Diamonds PLC, которая владеет и управляет алмазным рудником Кареевлей (Kareevlei) в районе Кимберли в Южной Африке, сообщила новые данные о своих планах расширения этого рудника.

Согласно распространенному компанией пресс-релизу, линия дробления породы на руднике будет завершена к концу 2020 года и введена в эксплуатацию в начале января 2021 года. Остальная часть установки будет смонтирована поэтапно в течение первого квартала 2021 года, чтобы гарантировать бесперебойную работу. Прогноз на первый квартал 2021 года - переработка 130 000 тонн руды, что на 75% больше, чем в первом квартале 2020 года, когда объем переработки составил 74 000 тонн, при этом прогноз производства от 850 000 до 1 000 000 тонн руды на 2021 год остается неизменным.

Наделенный исполнительными полномочиями председатель совета директоров BlueRock Майк Хьюстон (Mike Houston), комментируя эти данные, сказал: «Во время осуществления проекта расширения Кареевлей руководство BlueRock решило модернизировать некоторые элементы перерабатывающего завода, чтобы обеспечить оптимальные уровни производства в будущем. Хотя это немного замедлило проект по расширению, мы рады сообщить, что данное решение не повлияло на нашу внутреннюю цель по добыче на первый квартал 2021 года, а также на дававшийся ранее прогноз производства на весь 2021 год».

Компания продолжает продвигать свою стратегию расширения Кареевлей, направленную на увеличение объемов добычи до 1 млн тонн руды в год и продление срока службы рудника.





