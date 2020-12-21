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23 ноября 2020
Всемирный алмазный совет запустил бета-версию Системы гарантий для ограниченного числа участников
Для внедрения новой Системы гарантий около 200 крупных, средних и мелких компаний в цепочке поставок были приглашены для внедрения новой системы в свои организации и проведения обзора.
В то время как основные цели Системы гарантий заключаются в том, чтобы расширить эффективность Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPCS) от рудника до розничного продавца ювелирных изделий, пересмотренная Система гарантий по-прежнему требует, чтобы все покупатели и продавцы необработанных алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий, содержащих бриллианты, включали заявление в счетах-фактурах между компаниями и в документах на консигнацию о том, что продаваемые товары соответствуют Сертификационной схеме Кимберлийского процесса.
Вместе с тем заявление в рамках пересмотренной Системы гарантий также должно включать в себя обязательство, что покупатели и продавцы будут придерживаться Руководящих принципов Системы гарантий Всемирного алмазного совета. Они были приняты Всемирным алмазным советом в 2018 году и обновлены в 2020 году в рамках обзора, проведенного с целью поддержки общепринятых принципов прав человека и трудовых прав, борьбы с коррупцией и отмыванием денег в соответствии с Руководящими принципами ООН в отношении бизнеса и прав человека, Декларацией Международной организации труда об основополагающих принципах и правах в сфере труда, Конвенцией ООН против коррупции и национальными руководящими принципами по борьбе с отмыванием денег, которые соответствуют Сорока рекомендациям ФАТФ по борьбе с отмыванием денег для торговцев драгоценными металлами и камнями.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished