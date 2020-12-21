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23 ноября 2020
АЛРОСА выручила 7 млн долларов, продав алмазы спецразмеров на цифровом аукционе
На декабрьском, четвертом в этом году цифровом аукционе алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) АЛРОСА реализовала 185 лотов общей массой 2400 карат. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном компанией в среду.
Суммарная стоимость реализации составила $7 млн. Победителями по разным аукционным позициям признаны 33 участника из Бельгии, Индии, Израиля, РФ и ОАЭ.
“Результаты прошедшего цифрового аукциона свидетельствуют, что наши клиенты все активнее пользуются этим форматом, по достоинству оценив все его преимущества и возможности. Всего в 2020 году мы провели четыре онлайн-аукциона алмазов крупнее 10,8 карата. Мы рады констатировать, что этот формат, несмотря на свою относительную новизну, пользуется доверием клиентов: на декабрьском аукционе было реализовано 80% представленного ассортимента”, - прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
АЛРОСА начала тестировать формат цифровых продаж сырья осенью 2019 года на рядовом сырье. Первый цифровой аукцион алмазов спецразмеров АЛРОСА прошел весной 2020 года. Благодаря этому покупатели смогли отбирать и приобретать нужное им сырье несмотря на приостановку традиционных аукционов из-за жестких ограничений, связанных с началом пандемии COVID-19. Сейчас этот формат дополняет привычные аукционы с просмотрами в торговых представительствах АЛРОСА, проведение которых возобновилось в мае 2020 года после нескольких месяцев перерыва.