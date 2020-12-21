На китайском рынке предметов роскоши в 2020 году наблюдается неуклонный рост

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Согласно исследованию Bain & Company, на рынке предметов роскоши в материковом Китае в 2020 году произошел значительный рост потребительских расходов в силу сокращения международных поездок, что привело к экспоненциальному росту внутренних расходов. Согласно исследованию, этот рост был обусловлен четырьмя факторами, которые и в дальнейшем будут открывать новые возможности для китайских люксовых брендов. По мнению Bain & Company, рынок предметов роскоши материкового Китая в 2020 году может вырасти на 48%.

Снижение количества поездок по всему миру после первоначальных локдаунов, вызванных пандемией COVID-19, побудило китайских потребителей обращаться к национальным источникам для покупок предметов роскоши, что привело к росту внутреннего рынка. Такое увеличение покупок помогло удвоить общую долю Китая в мировом рынке предметов роскоши до 20%, но рост в материковом Китае не мог компенсировать потребление китайских товаров, потерянное за рубежом.

В этом году также наблюдались различия в темпах роста по категориям: кожаные изделия и ювелирные изделия лидируют со скоростью примерно от 70% до 80%. Одежда и обувь прет-а-порте выросли примерно на 40–50%. Расходы на предметы роскоши выросли примерно на 25%, а покупки дорогих часов увеличились примерно на 20%.

Ожидается, что отмеченный в этом году рост продолжится, и страна сможет претендовать на самую большую долю рынка к 2025 году. В числе движущих сил китайского рынка предметов роскоши в 2020 году находятся бренды, которые продемонстрировали диапазон роста от 10% до более чем 70% в зависимости от марки. Учитывая, что торговые условия в мире вряд ли вернутся к норме до 2022 или 2023 года, Bain & Company полагает, что большинство люксовых брендов сохранят положительный рост на внутреннем рынке в следующем году - примерно до уровня 30% - по крайней мере до второй половины года. В исследовании отмечается, что бренды, стремясь поддержать свой бизнес, проводят множество офлайн-мероприятий, таких как выставки ювелирных изделий и показы мод, презентации продуктов только по приглашениям, открытие временных магазинов для демонстрации сезонных коллекций, флагманских магазинов и тематических кафе.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





