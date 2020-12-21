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В Нью-Йорке Нехалу Моди предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 2,6 млн долларов

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Сорокаоднолетний Нехал Моди (Nehal Modi), младший брат беглого диамантера Нирава Моди (Nirav Modi), был обвинен в мошенническом приобретении бриллиантов на сумму более 2,6 млн долларов у одной из крупнейших алмазных компаний мира, которая расположена в Манхэттене, штат Нью-Йорк, сообщает портал livemint.com.
Согласно обвинительному заключению, в период с марта 2015 года по август 2015 года Нехал Моди, работавший в компании Noble Titan Holdings, представил в компанию LLD Diamonds USA ложные сведения с целью получения бриллиантов на сумму более $ 2,6 млн на выгодных условиях кредита и реализации, а затем продал их в своих собственных целях.
Интерпол объявил Нехала Моди в розыск по обвинению в отмывании денег, которое расследуется правоохранительными органами. 

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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