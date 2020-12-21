Эксклюзив
«Мы собираемся полностью открыть биржу в первом квартале 2022 года», - заверяет Валлаббхай Патель, председатель SDB
Валлаббхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), мечтал построить в Сурате крупнейшее в мире...
21 декабря 2020
Возможность продемонстрировать свою продукцию и занять свою нишу
Недавно на ювелирном рынке России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET. MARKET. Об этом новом эффективном...
14 декабря 2020
Пол Зимниски объясняет восстановление алмазного рынка праздничным спросом
Алмазный рынок начал год на высокой ноте перед тем, как пандемия COVID-19 нанесла ущерб в начале марта. Спрос на бриллианты восстанавливался...
07 декабря 2020
Поставки алмазного сырья в Индию через систему онлайн-тендеров помогают в ситуации, осложненной COVID-19
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
30 ноября 2020
Повышение спроса на природные бриллианты
CIBJO, международная ювелирная конфедерация, провела в прошлом месяце веб-семинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты, в...
23 ноября 2020
В Нью-Йорке Нехалу Моди предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 2,6 млн долларов
Согласно обвинительному заключению, в период с марта 2015 года по август 2015 года Нехал Моди, работавший в компании Noble Titan Holdings, представил в компанию LLD Diamonds USA ложные сведения с целью получения бриллиантов на сумму более $ 2,6 млн на выгодных условиях кредита и реализации, а затем продал их в своих собственных целях.
Интерпол объявил Нехала Моди в розыск по обвинению в отмывании денег, которое расследуется правоохранительными органами.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished