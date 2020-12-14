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23 ноября 2020
Предстоящее голосование на Индийской алмазной бирже по вопросу об отмене запрета на синтетику
Голосование состоится на ежегодном общем собрании биржи 28 декабря. BDB запретила синтетические материалы в 2015 году, но занимается пересмотром этого правила уже более двух лет, проводя переговоры с Комитетом по мониторингу природных бриллиантов (Natural Diamond Monitoring Committee, NDMC) Индии о том, как сохранить контроль над торговлей. Согласно сообщению, совет директоров биржи получил многочисленные просьбы о проведении собрания, на котором члены биржи могли бы принять такую поправку.
Совет директоров Индийской алмазной биржи рекомендовал исключить слово «природный» из своего определения алмазов и бриллиантов, чтобы привести это определение в соответствие с отраслевыми стандартами. Этот вопрос также будет включен в голосование на следующей неделе.