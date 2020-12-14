Предстоящее голосование на Индийской алмазной бирже по вопросу об отмене запрета на синтетику

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Индийская алмазная биржа (Bharat Diamond Bourse, BDB) в Мумбае вскоре может разрешить торговлю выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Как сообщает новостной портал diamonds.net, члены BDB должны проголосовать по этому вопросу на следующей неделе.

Голосование состоится на ежегодном общем собрании биржи 28 декабря. BDB запретила синтетические материалы в 2015 году, но занимается пересмотром этого правила уже более двух лет, проводя переговоры с Комитетом по мониторингу природных бриллиантов (Natural Diamond Monitoring Committee, NDMC) Индии о том, как сохранить контроль над торговлей. Согласно сообщению, совет директоров биржи получил многочисленные просьбы о проведении собрания, на котором члены биржи могли бы принять такую поправку.

Совет директоров Индийской алмазной биржи рекомендовал исключить слово «природный» из своего определения алмазов и бриллиантов, чтобы привести это определение в соответствие с отраслевыми стандартами. Этот вопрос также будет включен в голосование на следующей неделе.





