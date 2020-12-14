Эксклюзив
«Мы собираемся полностью открыть биржу в первом квартале 2022 года», - заверяет Валлаббхай Патель, председатель SDB
Валлаббхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), мечтал построить в Сурате крупнейшее в мире...
Вчера
Возможность продемонстрировать свою продукцию и занять свою нишу
Недавно на ювелирном рынке России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET. MARKET. Об этом новом эффективном...
14 декабря 2020
Пол Зимниски объясняет восстановление алмазного рынка праздничным спросом
Алмазный рынок начал год на высокой ноте перед тем, как пандемия COVID-19 нанесла ущерб в начале марта. Спрос на бриллианты восстанавливался...
07 декабря 2020
Поставки алмазного сырья в Индию через систему онлайн-тендеров помогают в ситуации, осложненной COVID-19
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
30 ноября 2020
Повышение спроса на природные бриллианты
CIBJO, международная ювелирная конфедерация, провела в прошлом месяце веб-семинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты, в...
23 ноября 2020
Изменена дата проведения ювелирной выставки J-1 в 2021 году
Главной целью J-1 является создание наиболее благоприятных условий для поддержки и продвижения российского ювелирного бизнеса. Первая выставка J-1, с успехом проведенная осенью 2020 года, собрала более 5 тыс. участников, еще 1600 присоединились к мероприятию онлайн.
В выставке участвовали производители ювелирных изделий и дизайнеры, ювелирные школы и вузы со всей страны. Одновременно был поведен первый в России Ювелирный конгресс J-1, объединивший в себе образовательную программу для ювелиров и ювелирный конкурс.
Алекс Шишло для Rough&Polished