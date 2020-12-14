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23 ноября 2020

Изменена дата проведения ювелирной выставки J-1 в 2021 году

Сегодня
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Вторая международная ювелирная выставка J-1, проведение которой было запланировано с 29 января по 1 февраля 2021, переносится на май будущего года. Такое решение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, сообщили организаторы.
Главной целью J-1 является создание наиболее благоприятных условий для поддержки и продвижения российского ювелирного бизнеса. Первая выставка J-1, с успехом проведенная осенью 2020 года, собрала более 5 тыс. участников, еще 1600 присоединились к мероприятию онлайн.
В выставке участвовали производители ювелирных изделий и дизайнеры, ювелирные школы и вузы со всей страны. Одновременно был поведен первый в России Ювелирный конгресс J-1, объединивший в себе образовательную программу для ювелиров и ювелирный конкурс. 

Алекс Шишло для Rough&Polished


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