Изменена дата проведения ювелирной выставки J-1 в 2021 году

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Вторая международная ювелирная выставка J-1, проведение которой было запланировано с 29 января по 1 февраля 2021, переносится на май будущего года. Такое решение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, сообщили организаторы.

Главной целью J-1 является создание наиболее благоприятных условий для поддержки и продвижения российского ювелирного бизнеса. Первая выставка J-1, с успехом проведенная осенью 2020 года, собрала более 5 тыс. участников, еще 1600 присоединились к мероприятию онлайн.

В выставке участвовали производители ювелирных изделий и дизайнеры, ювелирные школы и вузы со всей страны. Одновременно был поведен первый в России Ювелирный конгресс J-1, объединивший в себе образовательную программу для ювелиров и ювелирный конкурс.



Алекс Шишло для Rough&Polished





