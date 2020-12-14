Тендер Rio Tinto по продаже розовых бриллиантов показал рекордные результаты

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Фото: Rio Tinto

Выставленная компанией Rio Tinto на тендер 2020 года коллекция из 62 редких розовых, красных, синих и фиолетовых бриллиантов, добытых на руднике Аргайл (Argyle) в Австралии, принесла рекордный результат, свидетельствующий об их необычайной редкости и уникальном происхождении.Коллекция 2020 года продолжила траекторию двузначного роста цен и рекордного количества участников, среди которых были победители торгов из восьми стран. Несмотря на то, что предложения цены в ходе тендера и стоимость камней остаются конфиденциальными, тем не менее стало известно, что лот № 1 - Argyle Eternity™ («Вечность Аргайла»), самый ценный бриллиант в коллекции и самый ценный бриллиант цветовой насыщенности Fancy Vivid за 37-летнюю историю тендера - был продан гонконгской компании Kunming Diamonds, специализирующейся на бриллиантах фантазийных цветов. Kunming Diamonds также выиграла тендер и по другим лотам.Харш Махешвари (Harsh Maheshwari), директор Kunming Diamonds, в связи с этим сказал: «Это исключительная возможность и привилегия быть частью истории алмазного рудника Аргайл. Мы гордимся тем, что являемся хранителями этих культовых редких драгоценностей, и рады быть частью их непреходящего наследия».В числе других установивших рекорды бриллиантов на тендере стал лот № 6, Argyle Infinite™ («Бесконечность Аргайла»), овальный бриллиант фантазийного темно-фиолетово-серого цвета весом 0,70 карата, который займет свое место в истории Аргайла как самый ценный камень в этой цветовой категории, когда-либо произведенный на руднике и представленный на ежегодном тендере.Почти все мировые запасы редких розовых, красных и фиолетовых алмазов поступают с алмазного рудника Аргайл компании Rio Tinto, добыча на котором прекратилась 3 ноября 2020 года после 37 лет работы. Под влиянием спроса и предложения стоимость розовых бриллиантов рудника Аргайл, проданных на тендерах, выросла более чем на 500% за последние два десятилетия, опередив все основные фондовые рынки.Патрик Коппенс (Patrick Coppens), генеральный менеджер по продажам и маркетингу алмазного бизнеса Rio Tinto, сказал: «Мы очень довольны результатами тендера 2020 года по продаже розовых бриллиантов с рудника Аргайл, который свидетельствует об уникальном рудном теле этого рудника и его месте в истории добычи самых известных алмазов мира».Пандемия COVID-19 создала проблемы для проведения тендера в этом году, из-за чего пришлось отложить его открытие и сократить количество личных просмотров в связи с ограничениями на поездки. Решить эту проблему помогла прямая трансляция и эксклюзивный виртуальный портал, которые позволили участникам торгов со всего мира увидеть демонстрацию этих ослепительных драгоценных камней, обеспеченную технологией, позволившей выполнять точную калибровку цвета и увеличивать изображение бриллиантов.Также в предложение 2020 года было включено 12 дополнительных лотов тщательно отобранных и не повторяющихся наборов миниатюрных редких розовых, красных, синих и фиолетовых бриллиантов с рудника Аргайл общим весом 13,90 карата. Бриллианты, получившие название Petite Suites («Маленькие наборы»), тщательно подбирались в течение пяти лет, при этом каждая хорошо продуманная серия была отобрана таким образом, чтобы обеспечить гармоничный баланс между размером, формой, цветом и чистотой камней. Спрос на Petite Suites был конкурентным, особенно среди производящих предметы роскоши ювелиров, проявляющих особую чувствительность к дизайну. Знаменитый австралийский ювелир Джон Каллейя (John Calleija), который выиграл несколько лотов Petite Suites, сказал: «Я очень доволен своим успехом на тендере этого года и потрясающими дизайнерскими возможностями, которые открывают эти красочные и уникальные австралийские драгоценности».Тендер по продаже розовых бриллиантов с рудника Аргайл стал предпоследним мероприятием, за которым последует финальный тендер в 2021 году по продаже камней, добытых в 2020 году на теперь уже закрытом руднике.