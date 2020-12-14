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В ноябре индийский экспорт бриллиантов увеличился на 42,47%, импорт алмазного сырья упал на 9,89%
Экспорт алмазного сырья в ноябре 2020 года составил 13,62 млн долларов по сравнению с 94,51 млн долларов в ноябре 2019 года, увеличившись на 85,59 процента. Экспорт бриллиантов, выращенных в лаборатории, в ноябре 2020 года составил 69,29 млн долларов против 21,80 млн долларов в ноябре 2019 года, увеличившись на 217,62%.
Импорт алмазного сырья в ноябре 2020 года снизился на 9,89%, до 1109,06 млн долларов по сравнению с 1230,74 млн долларов в ноябре 2019 года. Импорт бриллиантов снизился до 95,50 млн долларов в ноябре 2020 года с 117,85 млн долларов в том же месяце 2019 года, что является снижением на 18,97%. Импорт необработанных лабораторных алмазов в ноябре 2020 года составил 62,23 млн долларов, что на 23,78% больше, чем в ноябре 2019 года - 20,69 млн долларов. В ноябре 2020 года импорт бриллиантов, выращенных в лабораторных условиях, снизился на 80,32%, до 1,93 млн долларов по сравнению с $ 9,79 млн годом ранее.
В течение финансового года (апрель-ноябрь 2020 года) экспорт бриллиантов составил 8 951,54 млн долларов по сравнению с 13 412,50 млн долларов за те же месяцы 2019 года, что на 33,26 % меньше.
Экспорт алмазного сырья в апреле-ноябре 2020 года составил 200,74 млн долларов против 807,97 млн долларов годом ранее, снизившись на 75,16 процента.
Экспорт бриллиантов, выращенных в лаборатории, за апрель-ноябрь 2020 года составил 22,88 млн долларов, что на 64,52 процента меньше объема экспорта (64,51 млн долларов) за аналогичный период годом ранее.
Импорт алмазного сырья снизился на 41,36% и составил 5015,85 млн долларов США в апреле-ноябре 2020 года по сравнению с 8553,96 млн долларов США в апреле-ноябре 2019 года.
Импорт бриллиантов увеличился на 42,99%, до 1303,58 млн долларов, в апреле-ноябре 2020 года по сравнению с 911,68 млн долларов за аналогичный период 2019 года.
Импорт необработанных лабораторных алмазов в апреле-ноябре 2020 года составил 301,77 млн долларов против 205,01 млн долларов США за аналогичный период 2019 года, увеличившись на 47,20%.
Импорт бриллиантов, выращенных в лаборатории, снизился до 22,88 млн долларов в апреле-ноябре 2020 года по сравнению с 64,51 млн долларов в апреле-ноябре 2019 года, сократившись на 64,52%.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished