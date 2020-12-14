Пять тендерных домов мирового уровня проявляют интерес к ангольской алмазной бирже - SODIAM

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По данным ангольской государственной национальной компании по торговле алмазами SODIAM, пять тендерных и аукционных домов мирового уровня проявили интерес к участию в Ангольской алмазной бирже (Angolan Diamond Bourse, ADB).

Специальный советник по созданию биржи Питер Меус (Peter Meeus) сказал, что этими пятью тендерными домами являются Bonas-Couzyn, First Element, I-Hennig & Co, Koin International и Trans-Atlantic Gem Sales.

«[Они] в настоящее время исследуют, какие услуги наилучшим образом соответствуют потребностям Анголы [в соответствии с] законодательством страны», - сказал он в своем заявлении по этому поводу.

Ангола ожидает, что алмазная биржа заработает к концу 2021 года.

Министр минеральных ресурсов и нефти страны Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo) сказал, что одна из основных целей Ангольской алмазной биржи - объединить огромный поток алмазов, добываемых в стране, под одной крышей.

Ангольская алмазная биржа также будет располагать геммологической академией и центром технологических исследований.

Кроме того, SODIAM рассматривает возможность сотрудничества с двумя поставщиками услуг по обработке алмазного сырья путем его кипячения в химической среде – компаниями Elmyr Services и Quality Boiling (Charlotte) - для Ангольской алмазной биржи.

Elmyr Services и Quality Boiling (Charlotte) представили свои предложения, которые рассматриваются.

«[Мы намерены] иметь установку глубокого кипячения алмазов в новой Ангольской алмазной бирже. Перед тем, как быть предложенными для продажи потребителям, необработанные алмазы могут пройти процесс глубокого кипячения, который будет проводиться на территории Ангольской алмазной биржи в целях ... местной бенефикации и максимизации цен», - сказал Меус.

Ангола надеется увеличить добычу алмазов примерно с 9 млн каратов в год до 15 млн каратов к 2022 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





