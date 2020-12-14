Эксклюзив
«Мы собираемся полностью открыть биржу в первом квартале 2022 года», - заверяет Валлаббхай Патель, председатель SDB
Валлаббхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), мечтал построить в Сурате крупнейшее в мире...
Вчера
Возможность продемонстрировать свою продукцию и занять свою нишу
Недавно на ювелирном рынке России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET. MARKET. Об этом новом эффективном...
14 декабря 2020
Пол Зимниски объясняет восстановление алмазного рынка праздничным спросом
Алмазный рынок начал год на высокой ноте перед тем, как пандемия COVID-19 нанесла ущерб в начале марта. Спрос на бриллианты восстанавливался...
07 декабря 2020
Поставки алмазного сырья в Индию через систему онлайн-тендеров помогают в ситуации, осложненной COVID-19
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
30 ноября 2020
Повышение спроса на природные бриллианты
CIBJO, международная ювелирная конфедерация, провела в прошлом месяце веб-семинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты, в...
23 ноября 2020
Metalex Ventures увеличила объем частного размещение своих ценных бумаг
«Принимая во внимание интерес, проявленный к данному размещению ценных бумаг, компания в обозримом будущем отказалась от любых планов по сокращению количества акций», - говорится в распространенном Metalex Ventures заявлении.
Компания недавно сообщила, что выручка от продажи комплектов ценных бумаг будет использована для продвижения недавно приобретенного алмазного проекта Вильоенсхоф (Viljoenshof) в Южной Африке и для пополнения оборотного капитала.
В начале этого месяца компания заключила соглашение с Invest in Property 126 (IIP) о приобретении доли в лицензии на геологоразведочные работы на участке Вильоенсхоф (Viljoenshof) площадью 3 373 га в Южной Африке.
Этот лицензионный участок, расположенный в 30 км от знаменитых алмазных рудников Кимберли, последний раз был обследован компанией De Beers в 1960-х годах - тогда были обнаружены две кимберлитовые трубки, две кимберлитовые дайки и два кимберлита неизвестного типа.
De Beers снова подала заявку на получение лицензии на разведку на этом участке в 2014 году, но безуспешно, так как IIP подала заявку несколько раньше и получила лицензию.
Metalex Ventures заявила также, что выручка от продажи акций, обеспечивающих налоговые вычеты для инвесторов, будет использована для финансирования квалифицированных разведочных работ по золоту на трех недавно полученных компанией горных отводах в канадском Квебеке, а также для финансирования поисков на участках, расположенных навстречу движению ледника, источников 46 дополнительных высокоприоритетных золотых аномалий.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished