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16 ноября 2020
Rio Tinto назначает Якоба Стаусхолма своим генеральным директором
До прихода в Rio Tinto Стаусхолм с 2016 года занимал должность директора по стратегии, финансам и трансформации в Maersk Group.
Комментируя это назначение, председатель совета директоров Rio Tinto Саймон Томпсон (Simon Thompson) сказал: «Я рад объявить о назначении Якоба генеральным директором Rio Tinto. Его опыт в стратегическом планировании и торговле в сочетании с важными для дела достоинствами и коллективным стилем руководства - идеальные качества для нашего следующего руководителя».
Со своей стороны Якоб Стаусхолм сказал: «Я искренне рад и горжусь возможностью возглавить эту потрясающую компанию. С тех пор как я пришел сюда два года назад, я провел много времени на наших производствах, встречаясь с нашими замечательными людьми, а также общался со многими из наших ценных партнеров».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished