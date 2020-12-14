Stargems провела рекордный тендер в Дубайском центре биржевых товаров

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Фото: Stargems

Рекордный тендер, недавно организованный компанией Stargems DMCC в башне «Алмас» в Дубае, дал клиентам возможность участвовать в торгах по покупке алмазного сырья из Южной Африки и Анголы.В Дубайском центре биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) было продано 379 912 каратов алмазов стоимостью 87,47 млн долларов США ста пятнадцати покупателям, ставшим победителями в торгах.Сообщается, что в тендере приняли участие более 250 компаний и 500 человек прилетели в Дубай для участия в мероприятии из Индии, Гонконга, России, Израиля, Бельгии и Ливана.Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC, комментируя итоги тендера, сказал: «Мы хотели бы от всей души поздравить компанию Stargems с этим выдающимся достижением».Шайлеш Джавери (Shailesh Javeri), председатель Stargems Group, заявил: «Мы рады провести крупнейший аукцион по продаже алмазов в ОАЭ. Мы хотели бы поблагодарить Дубайский центр биржевых товаров и Дубайскую алмазную биржу за их поддержку. Stargems с нетерпением ожидает проведения новых аукционов в Дубае в 2021 году».Тендер проводился в соответствии со строгими мерами по охране здоровья и безопасности, принятыми DMCC, включая меры социального дистанцирования наряду с регулярными процедурами дезинфекции, чтобы обеспечить безопасность для всех.