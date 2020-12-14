Зимбабвийцы, живущие в районе кимберлита Сесе, требуют ухода компании Murowa Diamonds с территории местной школы

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Община жителей района Сесе в округе Чиви в Зимбабве упорно выступает за уход компании Murowa Diamonds, входящей в группу компаний RioZim, с территории местной средней школы.

Murowa Diamonds и община жителей Сесе, выступающая под эгидой Фонда общины Сесе (Sese Community Trust, SCT), находятся в противостоянии после того, как алмазная компания разбила лагерь в окрестностях средней школы Данхамомбе.

Murowa Diamonds, ведущая разведку кимберлитов в этом районе, подверглась резкой критике за то, что якобы проигнорировала первоначальный ультиматум фонда SCT с требованием свернуть лагерь к 5 декабря.

«Нам нужно понять, почему Murowa Diamonds не хочет переезжать по требованию родителей, - приводит зимбабвийская газета Herald слова Инносента Матингвины (Innocent Matingwina), координатора развития района Чиви. - Община хочет, чтобы Murowa Diamonds покинула пределы школы до того, как начнется какая-либо стычка между сторонами, и нам нужно услышать, почему Murowa Diamonds не может этого сделать. Мы хотим, чтобы стороны достигли полюбовного решения, дабы в будущем они [могли] работать вместе».

Алмазную компанию обвинили в проведении буровых работ на расстоянии менее 100 метров от классной комнаты в соседней начальной школе Св. Симона Жара, при этом шум буровой установки мешал обучению.

Компанию также попросили убрать лагерь, чтобы освободить территорию для ирригационного проекта, который принесет доход средней школе Данхамомбе.

Murowa Diamonds занимается разведкой на территории своих концессий в районе Сесе с прошлого года, чтобы установить, пригодны ли выходы кимберлитовых пород в этом районе для коммерческой эксплуатации, прежде чем принять решение об открытии своего второго рудника.

Однако местная община жителей утверждает, что Murowa Diamonds вторглась в их поля и земельные участки и, кроме того, мешает обучению учащихся начальной школы Св. Симона Жара и средней школы Данхамомбе.

Община Сесе также хочет ясности по вопросу о компенсации, если жители будут перемещены из-за запланированной добычи полезных ископаемых, а также по вопросу о том, какую выгоду они получат от добычи алмазов, если они будут найдены на земле их предков.

Murowa Diamonds опровергла утверждения, выдвинутые против компании, заявив, что ее деятельность осуществляется честно и в соответствии с национальным законодательством.

Сообщается, что правительство Зимбабве теперь призывает конфликтующие стороны урегулировать свои разногласия.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





