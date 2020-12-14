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16 ноября 2020

Последний цикл продаж De Beers в 2020 году принес 440 млн долларов на фоне сохраняющегося спроса

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Фото: De Beers Group


Десятый цикл продаж De Beers в 2020 году принес 440 млн долларов США по сравнению с 424 млн долларов годом ранее, по данным корпорации Anglo American, владеющей 85% акций алмазной компании.
В рамках девятого цикла продаж алмазный гигант выручил 462 млн долларов.
«Позитивный потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в преддверии праздничного сезона поддерживает продолжение поступления заказов на бриллианты из розницы в средний сегмент алмазной промышленности», - заявил исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).
«Это, в свою очередь, поддержало устойчивый спрос на алмазное сырье De Beers в нашем последнем цикле продаж в 2020 году. Хотя алмазная отрасль завершает год на позитивной ноте, мы должны признать риски, которые продолжающаяся пандемия COVID-19 представляет для восстановления сектора до конца этого года и по мере вхождения в 2021 год», - добавил он.
De Beers продолжила применять гибкий подход к продажам алмазного сырья в течение десятого цикла продаж 2020 года, при этом сайт продлилось дольше обычного недельного срока.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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