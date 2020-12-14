Mountain Province объявила результаты за 4 квартал

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Фото: Mountain Province Diamonds

В течение квартала было продано 956 348 каратов алмазов на общую сумму 80,2 млн канадских долларов (USD 61,7 млн) при средней стоимости 83,82 канадских доллара за карат (USD 64,53).Компания была очень обнадежена тем, что в течение квартала продолжалось восстановление цен, причем продажи большинства категорий сырья завершились на более высоком стоимостном уровне, чем в период, предшествовавший пандемии COVID-19. В настоящее время компания завершила продажу необработанных алмазов на 2020 год.Mountain Province также сообщила об открытии и успешной заявке на приобретение самого крупного алмаза ювелирного качества из всех ранее добытых на руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué) в Северо-Западных территориях Канады.Алмаз представляет собой драгоценный камень исключительного качества весом 157,40 карата, которой будет выставлен на продажу в первом квартале 2021 года.«Алмазная промышленность столкнулась с огромными проблемами в течение 2020 года, поэтому завершение года с такими высокими показателями продаж очень обнадеживает. Цены на необработанные алмазы в сегменте больших и лучшего качества камней были исключительными, и, к счастью, мы увидели дальнейшее улучшение цен в категории более мелких и более низких по качеству алмазов, которые, как мы полагаем, будут продолжать укрепляться в 2021 году», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и генеральный директор компании.«Открытые самого крупного алмаза в истории и успешная заявка на него, безусловно, подняли моральный дух компании. Это показывает, что рудник, хотя и является крупным производителем преимущественно мелких алмазов, является источником и алмазов исключительного размера и качества», - добавил он.