Антверпен: в ноябре снизился объем торговли алмазным сырьем

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Фото: AWDC (Facebook)









В ноябре в Антверпене, на крупнейшем в мире алмазном рынке, наблюдалось снижение объемов торговли алмазным сырьем. Экспорт в натуральном выражении сократился на 22,25% и достиг 8,2 млн каратов, а по стоимости на 14,66%, достигнув 724 млн долларов США, по сравнению с соответствующими показателями 2019 года – 10,6 млн каратов и 849 млн долларов.Согласно данным, опубликованным Антверпенским всемирным алмазным центром (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), импорт алмазного сырья Антверпеном вырос на 1,35%, достигнув в натуральном выражении 7,7 млн каратов (против 7,6 млн каратов в 2019 году), а по стоимости упал на 13,67%, достигнув 701 млн долларов (против 812 млн долларов в 2019 году).В январе-ноябре 2020 года Антверпен экспортировал 66,3 млн каратов алмазов, заработав на этом 5,7 млрд долларов.В январе-ноябре 2019 года экспорт алмазного сырья составил 92,4 млн каратов на сумму 8,1 млрд долларов. Снижение экспорта по сравнению с прошлым годом составило 28,31% в натуральном выражении и 30,22% в стоимостном.Импорт сырья январе-ноябре 2020 года снизился на 5,24%, составив 67,4 млн каратов (против 71,1 млн каратов в 2019 году), а по стоимости он упал на 18,34%, составив 5,9 млрд долларов (против 7,3 млрд долларов в 2019 году).Экспорт бриллиантов из Антверпена в ноябре 2020 году составил 269 тыс каратов против 297 тыс каратов в 2019 году (-9,50%) на сумму 611 млн долларов против 672 млн в 2019 году (-9,02%).Импорт бриллиантов в январе-ноябре 2020 года достиг 3,05 млн каратов против 4,8 млн каратов в 2019 году (-36,58%) на сумму 5,9 млрд долларов против 9,5 млрд долларов в 2019 году (-47,37%).