WWF России назвал лучшие компании в сфере экологической ответственности за 2020 год

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Всемирный фонд дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF) России опубликовал рейтинг открытости работающих в стране горнодобывающих и металлургических компаний в сфере экологической ответственности за 2020 год. В десятку лучших вошли «Кинросс голд» (Kinross Gold) с итоговым баллом 1,7424, «Полиметалл» (1,6889), «Полюс» (1,6856), «СДС-Уголь» (1,6568), «Металлоинвест» (1,6371), Новолипецкий металлургический комбинат (1,5955), «Северсталь» (1,5795), «Кузбассразрезуголь» (1,5788), АГД ДАЙМОНДС (1,4571) и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) (1,4568). Компания АЛРОСА заняла в рейтинге WWF одиннадцатое место, набрав 1,4443 балла.Рейтинг открытости – это проект Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и Национального рейтингового агентства, осуществляемый при поддержке Программы развития ООН, Глобального экологического фонда и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.С 2019 года расчет рейтинга ведется в рамках проекта «Люди – природе», осуществляемого WWF России при поддержке Европейского союза в 2019-2022 годах. Основная задача проекта – поддержать общественные организации и местные сообщества в решении экологических проблем по двум направлениям: сохранение лесов через борьбу с их деградацией и незаконной эксплуатацией и снижение загрязнения воды и воздуха через уменьшение негативного воздействия промышленности на окружающую среду и повышение экологической ответственности бизнеса.Рейтинг проводится с 2015 года и позволяет получить сравнительные оценки степени экологической ответственности компаний и масштаба воздействия их деятельности на окружающую среду. По словам организаторов, наиболее чувствительными к раскрытию оказались критерии, отражающие информирование общественности о наличии аварий и спорных экологических ситуаций.Рейтинг проводится на основе критериев, сформулированных в Основных положениях политики экологической и социальной ответственности горнодобывающих компаний, а также в ряде международных документов.Рейтинг 2020 года базируется на анализе деятельности 40 крупнейших горнодобывающих и металлургических компаний в сфере экологического менеджмента и политики, воздействия на окружающую среду, раскрытия информации и прозрачности. Лучшей среди алмазодобывающих компаний, как и в прошлом году, признана АГД ДАЙМОНДС.