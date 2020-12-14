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16 ноября 2020
WWF России назвал лучшие компании в сфере экологической ответственности за 2020 год
Рейтинг открытости – это проект Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и Национального рейтингового агентства, осуществляемый при поддержке Программы развития ООН, Глобального экологического фонда и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
С 2019 года расчет рейтинга ведется в рамках проекта «Люди – природе», осуществляемого WWF России при поддержке Европейского союза в 2019-2022 годах. Основная задача проекта – поддержать общественные организации и местные сообщества в решении экологических проблем по двум направлениям: сохранение лесов через борьбу с их деградацией и незаконной эксплуатацией и снижение загрязнения воды и воздуха через уменьшение негативного воздействия промышленности на окружающую среду и повышение экологической ответственности бизнеса.
Рейтинг проводится с 2015 года и позволяет получить сравнительные оценки степени экологической ответственности компаний и масштаба воздействия их деятельности на окружающую среду. По словам организаторов, наиболее чувствительными к раскрытию оказались критерии, отражающие информирование общественности о наличии аварий и спорных экологических ситуаций.
Рейтинг проводится на основе критериев, сформулированных в Основных положениях политики экологической и социальной ответственности горнодобывающих компаний, а также в ряде международных документов.
Рейтинг 2020 года базируется на анализе деятельности 40 крупнейших горнодобывающих и металлургических компаний в сфере экологического менеджмента и политики, воздействия на окружающую среду, раскрытия информации и прозрачности. Лучшей среди алмазодобывающих компаний, как и в прошлом году, признана АГД ДАЙМОНДС.
Владимир Малахов, Rough&Polished