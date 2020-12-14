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16 ноября 2020
В Зимбабве два человека арестованы за незаконное хранение алмазов
Алмазы были оценены 11 июня, и оценщик подтвердил, что 11 из 12 найденных у них камней были настоящими алмазами.
Как сообщает портал New Zimbabwe.com, камни весят 35,24 карата и стоят 2 925,85 доллара.
Эти двое предстали перед мировым судьей и были освобождены из-под стражи до суда 18 декабря.
Прокуратура сообщила суду, что детектив-констебль, работающий в отделении уголовного розыска города Мутаре по делам, связанным с полезными ископаемыми, флорой и фауной, 29 мая получил информацию о том, что в тот день для контрабанды алмазов с месторождения Чиадзва (Chiadzwa) использовалась черная Mazda BT50 с двойной кабиной. После обыска пассажиры автомобиля не представили лицензии на право владения алмазами, что привело к их последующему аресту. Алмазы были доставлены в компанию MMCZ и оставлены на хранение в качестве вещественного доказательства.
В сентябре прошлого года два старших офицера полиции Центрального района Мутаре были арестованы за то, что якобы работали «курьерами» для перевозки украденных алмазов с алмазных месторождений Маранге (Marange) в Зимбабве. Незаконные алмазные синдикаты якобы прибегли к услугам этих полицейских-мошенников для транспортировки камней через блокпосты, чтобы избежать строгих контрольно-пропускных пунктов в районе добычи алмазов.
В 2019 году в провинции Маникаленд, где расположены алмазные месторождения Маранге, было арестовано не менее 2 359 нелегальных алмазодобытчиков.
Ожидается, что алмазы добавят по крайней мере 1 млрд долларов к 12 млрд долларов, которые, по ожиданиям Зимбабве, горнодобывающая промышленность внесет в валовой внутренний продукт страны к 2023 году.
Зимбабве также планирует увеличить добычу алмазов более чем в три раза, до 11 млн каратов к 2023 году с 3,2 млн каратов в 2018 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished