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16 ноября 2020

Botswana Diamonds продемонстрировала трехмерную модель кимберлита на проекте Торни Ривер

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Компания Botswana Diamonds представила свою первую трехмерную модель недавно обнаруженной кимберлитовой трубки на проекте Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке.
«Это наша первая трехмерная модель кимберлита на проекте Торни Ривер, и поэтому она представляет собой важный шаг в коммерциализации проекта, - сказал председатель совета директоров компании Джон Тилинг (John Teeling). - Обнаружение второй аномалии к востоку от трубки после этой детальной аналитической работы может стать продолжением этой трубки, и на этом участке будут вестись буровые работы в новом году».
Наземная гравиметрическая съемка с высоким разрешением, проведенная в октябре 2020 года, обнаружила увеличенную аномалию вдоль известной кимберлитовой трещины.
За обнаружением этой аномалии, по его словам, последовало колонковое бурение с обратной промывкой, которое подтвердило наличие кимберлитовой трубки.
Данные по полученным скважинам были согласованы с данными наземных гравиметрических исследований для построения трехмерной модели кимберлитовой трубки.
«Самая подходящая модель показала рудное тело, расположенное с востока на запад и плавно опускающееся в восточном направлении с выражением на рельефе поверхности площадью 80 x 40 м, - говорится в сообщении Botswana Diamonds. - Эта работа важна для создания первой трехмерной модели кимберлита в рамках проекта Торни Ривер, которая позволит точно планировать дальнейшее бурение скважин и рассчитывать объемы».
Botswana Diamonds сообщила также, что следующий этап работ включает бурение скважин на керн для дальнейшего определения геологических границ рудного тела и отбор проб на микроалмазы для первичной оценки содержания алмазов в рудном теле.
Петрографические исследования будут использованы для подтверждения типов кимберлита.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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