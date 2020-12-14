Компания Gembridge пригласила Хелен Молесворт в качестве главы отдела развития бизнеса

Сегодня

Геммолог Хелен Молесворт (Helen Molesworth) поступила на работу в компанию Gembridge, являющуюся новой регулируемой платформой по торговле цветными драгоценными камнями, жемчугом и ювелирными украшениями, в качестве главы отдела развития бизнеса.Gembridge является пионером в цифровой трансформации торговли сертифицированными цветными драгоценными камнями, жемчугом и ювелирными изделиями, предоставляя проверенным участникам торговую площадку для покупки, продажи и отправки товаров через безопасную и застрахованную услугу «от двери до двери». Gembridge - это глобальный цифровой рынок, на котором люди могут торговать с доверием к системе.Ник Марретт (Nick Marrett), генеральный директор Gembridge, комментируя назначение Молесворт, отметил: «Хелен - отличное дополнение к нашей команде, ее знания, энтузиазм и положение в мировой индустрии впечатляют. Именно такой талант, как Хелен, сделает Gembridge центральным звеном цифрового будущего отрасли».Со своей стороны Хелен Молесворт сказала: «Я рада быть частью такой динамичной и захватывающей платформы, объединяющей лучшие технологии и отраслевой опыт, чтобы помочь нашему торговому сообществу расширять свой бизнес безопасно, эффективно и в нужное время».Хелен обрела обширный коммерческий, международный и академический опыт в области драгоценных камней и ювелирных изделий, работая в отрасли, в геммологических лабораториях и аукционных домах по всей Европе и Азии.