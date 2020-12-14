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16 ноября 2020
Компания Gembridge пригласила Хелен Молесворт в качестве главы отдела развития бизнеса
Gembridge является пионером в цифровой трансформации торговли сертифицированными цветными драгоценными камнями, жемчугом и ювелирными изделиями, предоставляя проверенным участникам торговую площадку для покупки, продажи и отправки товаров через безопасную и застрахованную услугу «от двери до двери». Gembridge - это глобальный цифровой рынок, на котором люди могут торговать с доверием к системе.
Ник Марретт (Nick Marrett), генеральный директор Gembridge, комментируя назначение Молесворт, отметил: «Хелен - отличное дополнение к нашей команде, ее знания, энтузиазм и положение в мировой индустрии впечатляют. Именно такой талант, как Хелен, сделает Gembridge центральным звеном цифрового будущего отрасли».
Со своей стороны Хелен Молесворт сказала: «Я рада быть частью такой динамичной и захватывающей платформы, объединяющей лучшие технологии и отраслевой опыт, чтобы помочь нашему торговому сообществу расширять свой бизнес безопасно, эффективно и в нужное время».
Хелен обрела обширный коммерческий, международный и академический опыт в области драгоценных камней и ювелирных изделий, работая в отрасли, в геммологических лабораториях и аукционных домах по всей Европе и Азии.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished