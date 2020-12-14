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16 ноября 2020
В России с декабря маркируют ювелирные изделия из драгметаллов
«Маркировка создана не ради маркировки, а ради прослеживания драгметаллов. Чтобы ликвидировать серые и черные зоны… У нас предполагается нанесение маркировки непосредственно на металлическую поверхность изделия. Этого никто и никогда в мире еще не делал», - прокомментировал ФАН генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин.
Нанесение меток непосредственно на металл распространится только на ювелирные изделия из золота и платины. К серебряным изделиям, заготовкам из драгметаллов, драгоценным камням и остальному применяется возможность маркировки упаковки или ярлыка.
Но ювелиры сомневаются, что нанесение меток на металл для всех изделий вообще возможно. В Гильдии ювелиров России уже тестировали часть партий - в 20% случаев метка терялась или ее невозможно было корректно считать.
Система маркировки ювелирных изделий еще и очень дорогостояща как для государства, так и для ювелиров: всем придется закупать дорогое оборудование.
Стоимость оборудования, считывающего информацию с металла, тоже высокая. Маркировка ювелирных изделий обойдется государству, по подсчетам специалистов, в 10 млрд рублей.
Иностранные оптовые поставщики ювелирных изделий также будут обязаны проводить маркировку.
Алекс Шишло для Rough&Polished