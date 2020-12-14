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16 ноября 2020

В Антверпене продано архангельских алмазов на 30 млн долларов

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Как стало известно, зарегистрированная в Бельгии компания Grib Diamonds на последнем в этом году аукционе по продаже алмазного сырья в Антверпене выручила 30 млн долларов США за алмазы, добытые АГД ДАЙМОНДС. Отраслевые эксперты отмечают высокий интерес к аукциону и рост цен на алмазное сырье в ходе прошедших торгов.
Компания АГД ДАЙМОНДС ведет добычу алмазов на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, применяя в своей работе современные, экологически чистые технологии и оборудование, не наносящие ущерба окружающей среде. 
Базирующаяся в Антверпене Grib Diamonds является торговым подразделением АГД ДАЙМОНДС.


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