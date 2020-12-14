Anglo American прогнозирует улучшение торговых условий на алмазном рынке в 2021 году

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Anglo American, материнская компания De Beers, ожидает улучшения торговых условий на алмазном рынке с 2021 года, которые могут продлиться до трех лет.

По мнению компании, восстановление рынка зависит от сокращения предложения алмазного сырья в сочетании с восстановлением спроса со стороны торговли бриллиантами после резкого снижения товарных запасов в розничном алмазопроводе в течение 2018 и 2019 годов, в частности, в США.

Исполнительный директор группы Марк Кьютифани (Mark Cutifani) заявил, что De Beers не планирует увеличения поставок алмазного сырья на рынок.

«Мы думаем, что ситуация с поставками будет ключевой, и мы будем очень внимательно следить за этим. Мы не будем расширять производство, если не будем уверены в том, что цены будут расти», - сказал он, согласно порталу MiningMx, во время выступления на конференции, на которой инвесторам сообщалась новейшая информация.

Anglo American сохранила свой прогноз добычи алмазов на текущий 2020 финансовый год на уровне 26 млн каратов, но снизила прогноз на 2021 год до 33-35 млн каратов с предыдущей оценки в 34-36 млн каратов.

Компания также снизил оценку на 2022 год до 30-33 млн каратов с прежних 33-35 млн каратов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





