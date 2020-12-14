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16 ноября 2020

De Beers и Ботсвана договорились о продлении на один год существующего договора о продаже алмазного сырья

Сегодня
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De Beers и правительство Ботсваны согласились продлить существующий договор о продаже алмазов, добытых компанией Debswana, до конца 2021 года в связи с воздействием, оказанным пандемией COVID-19. Договор должен был истечь в конце этого месяца.
«Продление условий существующего соглашения даст дополнительное время для обсуждения его обновления», - отметила компания De Beers в кратком заявлении.
De Beers перевела Diamond Trading Company (DTC) в Ботсвану в рамках нынешней сделки, которая также открыла для страны возможность получить 15% от общего объема добычи Debswana для продажи государственной Okavango Diamond Company.
Агентство Reuters сообщало в августе прошлого года, что пандемия коронавируса может задержать заключение новой сделки по продаже алмазного сырья.
Постоянный секретарь по делам полезных ископаемых Ботсваны Мметла Масире (Mmetla Masire) заявил тогда, что нет никаких гарантий того, что Ботсвана до конца декабря продлит еще на 10 лет договор о продаже сырья с De Beers.
Затем он сказал, что, хотя власти Габороне возобновили переговоры с De Beers, ограничения на поездки замедлили прогресс.
Продление текущего договора о продаже алмазного сырья нанесет удар по планам президента Мокгветси Масиси (Mokgweetsi Masisi), направленным на развитие молодой ограночной отрасли страны.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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