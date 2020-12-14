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16 ноября 2020

В Намибии задержаны торговцы, незаконно торговавшие алмазами

Сегодня
Новости
Два торговца алмазами, которые, как предполагают, незаконно торговали алмазами, были арестованы и предстали перед судом в Цумебе (Tsumeb), Намибия, после того как у них были обнаружено алмазное сырье.
Комиссар регионального отделения полиции Армас Шивуте (Armas Shivute), согласно газете Namibian, сообщил, что двое подозреваемых, Масека Паулюс (Maseka Paulus) тридцати лет и Паулюс Нджамба Августинус (Paulus Ndjamba Augustinus) пятидесяти лет, были арестованы при попытке продать семь необработанных алмазов неизвестному человеку в этом городе горняков.
Полиция еще не установила стоимость и подлинность необработанных алмазов.
Дело отложено до 20 февраля 2021 года для дальнейшего расследования.
В мае 2019 года в Западно-Капской провинции Южной Африки были арестованы двое мужчин, предположительно из Намибии, после того как у них были обнаружены хранившиеся алмазы на сумму 1,5 млн рандов.
В апреле 2019 года еще один мужчина из Намибии проглотил алмазы вскоре после своего ареста полицией в ходе спецоперации в южноафриканском городе Странде в 50 км к востоку от Кейптауна. Алмазы пришлось извлекать.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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