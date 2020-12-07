Цены на сайте De Beers в декабре выросли

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Компания De Beers подняла на прошлой неделе цены на отдельные товары, что является свидетельством высокого уровня продаж необработанного сырья и улучшения спроса на соответствующие категории бриллиантов, пишет diamonds.net.

Цены выросли на 1-2% на сырье весом 0,75 карата и крупнее, а также камни размером меньше седьмого сита. Алмазодобытчик также скорректировал ассортимент, сделав некоторые боксы более дорогими, чем в ходе предыдущих продаж.

Рынок относительно крупных полированных камней в четвертом квартале вырос, при этом индекс RapNet Diamond Index (RAPI) для 1-каратных камней вырос на 1,6% с 1 октября, а индекс RAPI для 3-каратных камней подскочил на 4,8%. Это контрастирует с более слабым рынком бриллиантов весом 0,30 карата.

Дилеры высказали опасения, что некоторые из сделок были спекулятивными, и, по оценкам сайтхолдеров, цены на сырье по всей отрасли выросли за последний месяц до 10%. Рост цен на бриллианты был более умеренным, и у розничных торговцев уже есть камни, необходимые им для праздников, отмечают дилеры.

«Люди покупают товары, даже если они не стоят этих денег, потому что им заранее предлагают премиальную цену», - сказал один из клиентов De Beers.

Повышение цен на сайтах De Beers в последние годы было незначительным: индекс цен на сырье компании упал на 6% в 2019 году и на 8% в первой половине 2020 года, когда пандемия коронавируса вызвала спад рынка. Компания снизила цены на сайтах в августе и сентябре в попытке подстегнуть спрос, как только торговля начала улучшаться, отмечает diamonds.net.

Пресс-секретарь De Beers от комментариев отказался.



Алекс Шишло для Rough&Polished



